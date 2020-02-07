МИД РФ резко раскритиковал Украину в ОБСЕ

Украина ничего не делает для урегулирования конфликта в Донбассе и готовится к продолжению войны. С резкой критикой украинских властей выступил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает пресс-служба МИД.

Читайте также: Рада отказалась голосовать за выплату пенсий жителям ДНР и ЛНР

Он назвал поведение Киева параличем политической воли, который граничит с сознательным саботажем своих обязательств. Украина не выполняет решения, принятые на встрече лидеров "Нормандской четверки" в декабре прошлого года, а Франция и Германия молчат. Освобожденные лица не были процессуально очищены и более половины из них продолжают числиться в розыске как подследственные, что затрудняет дальнейший обмен. Также Киев игнорирует политическую часть своих обязательств, отсутствует диалог с Донбассом, работа по введению особого статуса не ведется.

"Видим попытки загнать в тупик весь процесс урегулирования", – подчеркнул Лукашевич.

При этом Украина активизируют военные закупки из-за рубежа и только ужесточает дискриминационную политику предыдущей власти, что делается "с оглядкой на националистов, которые продолжают диктовать властям свои условия", отметил постпред.