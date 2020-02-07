Из-за китайцев? В одном из районов Екатеринбурга в последний момент изменили площадку "Лыжни России"

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга в последний момент изменили главную площадку "Лыжни России-2020".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, новой площадкой станет лыжная база "Уралмаш", расположенная на улице Бакинских Комиссаров, 13. Старт для участников будет дан завтра, 8 февраля, в 12 часов сразу после церемонии торжественного открытия.

"Ранее запланированный забег на трассе СОК "Калининец" не состоится по техническим и организационным причинам", - сообщили в мэрии.

Сегодня стало известно, что на базе санатория "Бодрость" в Екатеринбурге создана площадка для наблюдения за гражданами Китая, у которых может быть коронавирус. Некоторые горожане предположили, что перенос "Лыжни России" в другое место может быть связан именно с этим.

Ранее в администрации пообещали, что постояльцам санатория, где будут наблюдать китайцев, вернут деньги за незавершенное лечение.