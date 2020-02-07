19 Августа 2020
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Политика Приволжский ФО Пермский край
Дмитрий Махонин (2020) | Фото: Правительство Пермского края

"Нужно прекратить постоянно менять концепции", - врио главы Прикамья готов закончить проекты Решетникова

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин подтвердил готовность завершить крупные проекты, начатые его предшественником Максимом Решетниковым, передает корреспондент Накануне.RU.

Свою позицию он озвучил во время официального представления врио главы региона. Политическим элитам и общественности нового главу представил полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

"Те масштабные проекты, которые сейчас запущены, должны быть реализованы до конца. И, в моем понимании, нам надо перестать постоянно менять концепции, а учиться реализовывать все начатое до конца, чтобы каждый житель почувствовал, что что-то происходит положительное в крае", - высказался Дмитрий Махонин, отметив, что для него будет легко то, что часть проектов уже запущена. Врио губернатора сравнил регион с паровозом, который стоял какое-то время на запасном пути, а сейчас набрал "бешеный темп".

"Тяжело от того, что этот темп надо будет поддерживать", - он обратился к экс-губернатору края Максиму Решетникову, который также прибыл в качестве гостя на представление исполняющего обязанности губернатора.

Дмитрий Махонин(2020)|Фото: Правительство Пермского края

"Конечно же, я буду надеяться на вашу поддержку. Хочу, чтобы вы посмотрели в зал, на этих людей. Хочу сказать, что мы от вас не отстанем", - заявил Махонин, назвав приоритетом своей работы улучшение жизни пермяков. Своим лозунгом он обозначил: "конкуренция во всем" - в экономике, образовании, социальной, политической жизни.

"Без конкуренции будет стагнация. Рассчитываю на вашу поддержку, только команда может сделать что-то. Слава богу, она создана, она существует. Я вас всех призываю к консолидации", - добавил врио губернатора.

Также в своем выступлении Дмитрий Махонин отметил, что никогда не терял связи с Пермским краем, у него здесь живут родные, мама, практически каждые выходные он приезжал в регион и следил за его повесткой: "Каждое утро я начинал с того, что читал пермскую прессу".

Максим Решетников, Игорь Комаров, Дмитрий Махонин(2020)|Фото: Правительство Пермского края

Максим Решетников(2020)|Фото: Правительство Пермского края

Экс-губернатор Пермского края, а ныне министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что теперь, когда он работает в федеральном Правительстве, у него появилось больше возможности влиять на судьбы всех регионов страны.

"Но Пермский край займет особое место в моем сердце. Не уверен, правда, пока, что это отразится в федеральном бюджете. Но будем над этим работать. Президент поддержал мою просьбу и поручил мне возглавить оргкомитет по подготовке к 300-летию Перми. Поэтому призываю всех причастных и ответственных ни на минуту не расслабляться. У нас, как и прежде, остается задача завершить все начатое до конца. Обещаю приложить для этого все усилия, поэтому не прощаюсь", - обратился к публике экс-губернатор.

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"Нужно прекратить постоянно менять концепции", - врио главы Прикамья готов закончить проекты Решетникова

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Теги: Дмитрий Махонин, Максим Решетников, врио губернатора, проекты, представление главы региона



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