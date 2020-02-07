"Это желание человека": Екатеринбургская епархия открестилась от храма "бывшего духовника Поклонской"

В екатеринбургской епархии рассказали о своей позиции насчет строительства собора Софии Премудрости Божией, который якобы будет возводиться по инициативе "бывшего духовника Поклонской" - схиигумена Сергия. Сообщалось, что религиозная постройка станет самым большим храмом в стране, якобы спонсором может стать глава УГМК Андрей Козицын.

Представитель местной епархии открестился от храма. Как рассказал в беседе с журналистом Накануне.RU председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ екатеринбургской епархии, протоирей Максим Миняйло, построить храм под Среднеуральском - "это лишь желание одного человека".

"Это разговор из разряда планов и желаний конкретного человека. На сегодняшний день этот вопрос не стоит в повестке епархии", - ответил Миняйло.