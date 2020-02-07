Количество выявленных преступлений в ОПК за пять лет выросло в 4,5 раза - МВД

За последние пять лет количество выявленных преступлений в оборонно-промышленном комплексе увеличилось в 4,5 раза, а число уголовных дел, направленных в суд – в шесть раз. Это данные МВД, озвученные на совещании под председательством замминистра внутренних дел Романова.

В IT-сфере в 2019 году выявлено почти 300 тыс. уголовно наказуемых деяний, число расследованных преступлений выросло на 62% и превысило 45,5 тыс.

Всего следственными органами МВД в 2019 году расследовано более 1,1 млн уголовных дел, более 290 тыс. дел направлено в суд.