19 Августа 2020
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Общество Курганская область
томограф, оборудование, онкология (2020) | Фото: Накануне.RU

На покупку оборудования для онкологических центров Зауралье получит более 400 млн рублей

Курганская область в 2020 году получит почти 413 млн руб. на покупку нового оборудования для онкологических центров.

Финансирование пройдет в рамках национального проекта "Здравоохранение", сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

Во второй горбольнице Кургана откроют второй в Зауралье центр амбулаторной онкологической помощи, первый был открыт в прошлом году в курганской поликлинике №1.

Новейшее оборудование позволит выявить рак на ранней стадии.

В Курганский областной онкодиспансер в прошлом году закупили 39 единиц оборудования, в том числе современный мультиспиральный компьютерный томограф, рентгендиагностический комплекс и эндоскопические комплексы. Общее финансирование на эти цели составило 231,8 млн руб.

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На покупку оборудования для онкологических центров Зауралье получит более 400 млн рублей

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Теги: Здравоохранение, онкология, оборудование



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