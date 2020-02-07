На Южном Урале официально зарегистрирован один случай смерти от гриппа

В Челябинской области официально зарегистрирован один летальный случай у взрослого от высокопатогенного гриппа. Об этом сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Челябинской области Светлана Лучинина, передает корреспондент Накануне.RU.

"От гриппа люди умирали всегда, и это связано в первую очередь с поздним обращением. От штамма вируса безусловно это зависит, когда появляется новый высокопатогенный штамм, который еще не знаком в популяции, может идти увеличение летальности. В последние годы это два-три случая в год. В этом году – это случай позднего обращения и тяжелое течение", - рассказала главный внештатный инфекционист областного минздрава Ольга Сагалова.

Что касается смерти 13-летней девочки в больнице якобы от гриппа, в нем еще разбираются специалисты. Официального подтверждения нет.

"Ещё разбираемся, однозначно сказать, что у нас есть дети, которые погибли от гриппа в области, мы пока не можем", - прокомментировала главный внештатный детский инфекционист министерства здравоохранения Рафия Бабик.

В целом в регионе сейчас реализуется комплексный план мероприятий по борьбе с ОРВИ и гриппом. В 14 муниципалитетах приостановлен учебный процесс.

"За три дня прошедшей недели, надо сказать, что темп прироста заболеваемости снизился. Если на прошлой неделе у нас темп прироста составлял по области 43%, то на этой неделе это 32%. У нас за прошлую неделю за три дня количество заболевших было 20 тыс. 301 на территории области, а за три дня этой недели у нас количество заболевших составило 26 тыс. 829. Практически во всех муниципальных территориях отмечается прирост. По Челябинску темп прироста составлял 46%, а на этой неделе 32%. Конечно, эта неделя тоже будет у нас с превышением эпидемического порога, но мы надеемся, что это будет пиковая неделя и со следующей мы уже будем наблюдать снижение заболеваемости", - рассказала Светлана Лучинина.

В области циркулируют вирус гриппа А1 пандемический, который дает тяжесть проявления, и вирус гриппа Б.