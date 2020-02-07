19 Августа 2020
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Общество В России Москва
ефимович пелагея сергеевна певица (2012) | Фото: Накануне.ru

Певица Пелагея считает, что ее "заказали" люди, для которых ее бывший муж Иван Телегин – марионетка

Певица Пелагея, которая недавно развелась с хоккеистом Иваном Телегиным после двух лет брака, сделала заявление: она считает, что в отношении нее в СМИ развязана информационная атака. Звезда даже знает людей, которые стоят за этой кампанией.

Пелагея написала в Instagram, что у нее хорошие отношения с бывшим мужем и отцом ее дочери Таисии. Но есть некие силы, которым выгодно разрушение этих хороших отношений. "Кто меня заказал? Я знаю кто, и это знает уже много людей. Более того, эти товарищи сами намекают всячески на себя… В том числе в СМИ. Ими движет страх, что вдруг мы с Ваней можем помириться. Ведь тогда они потеряют возможность контролировать и управлять Ваней. И, конечно же – самое важное для них, - всем тем, что у него есть". Телегин в этом пассаже выглядит, мягко говоря, несамостоятельной персоной.

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Певица Пелагея считает, что ее "заказали" люди, для которых ее бывший муж Иван Телегин – марионетка

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Теги: пелагея, иван телегин, развод, информационная атака



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