Следователю по делу об убийстве главы ингушского центра "Э" поступают угрозы

Госзащита предоставлена следователю, который возглавляет расследование убийства начальника Центра противодействия экстремизму (Центр "Э") МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.

По данным источника "Интерфакса", он начал получать угрозы в свой адрес. Защита предоставлена также другим членам следственной группы.

Напомним, резонансное убийство Эльджаркиева и его брата произошло 2 ноября 2019 года на дворовой территории по улице академика Анохина в Москве. Неизвестный произвел не менее 10 выстрелов из огнестрельного оружия в двух мужчин.

Ранее в ходе спецоперации были задержаны члены ОПГ, причастной к убийству главы Центра "Э" Ингушетии. СМИ писали, что в деле фигурируют 30 человек.

По неофициальной версии, Эльджаркиев имел врагов в лице лидеров одной из самых известных религиозных сект на Кавказе баталхаджинцев (известны в республике продажей наркотиков и оружия). Якобы Ибрагим Белхароев обещал силовику деньги и власть, а взамен просил "крышу". В декабре 2018 года Ибрагим Белхароев был убит. Его родственники считали, что за преступлением могли стоять силовики из ЦПЭ и лично Ибрагим Эльджаркиев.