"А если это увидят дети?" В одном из детсадов Екатеринбурга во время работы умер дворник

В пятницу в одном из детских садов Екатеринбурга умер дворник.

Как рассказал один из подписчиков сообщества "Инцидент Екатеринбург", все случилось в детском саду на улице Кунарская.

"Убирал снег и упал. Приехала реанимация, но уже ничем не помогла", - сообщил он.

По словам екатеринбуржца, после реанимация уехала, а тело так и осталось лежать на улице. Это вызвало возмущение у горожан.

"А если это увидят дети?", - задаются вопросами в комментариях.

Свою проверку по факту случившегося уже начал Следственный комитет. Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, сотрудники следственного отдела по Железнодорожному району выехали на место происшествия.

"Данных о криминале нет", - уточнили в ведомстве.