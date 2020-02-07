19 Августа 2020
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Происшествия Свердловская область
жкх дворники уборка снега (2018) | Фото: Накануне.ru

"А если это увидят дети?" В одном из детсадов Екатеринбурга во время работы умер дворник

В пятницу в одном из детских садов Екатеринбурга умер дворник.

Как рассказал один из подписчиков сообщества "Инцидент Екатеринбург", все случилось в детском саду на улице Кунарская.

"Убирал снег и упал. Приехала реанимация, но уже ничем не помогла", - сообщил он.

По словам екатеринбуржца, после реанимация уехала, а тело так и осталось лежать на улице. Это вызвало возмущение у горожан.

"А если это увидят дети?", - задаются вопросами в комментариях.

В Екатеринбурге в детском саду умер дворник(2020)|Фото: vk.com/incekb

Свою проверку по факту случившегося уже начал Следственный комитет. Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, сотрудники следственного отдела по Железнодорожному району выехали на место происшествия.

"Данных о криминале нет", - уточнили в ведомстве.

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"А если это увидят дети?" В одном из детсадов Екатеринбурга во время работы умер дворник

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Теги: дворник, смерть, детсад, Екатеринбург



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