Свадьба дочери министра культуры в музее не является нарушением, - минкультуры Татарстана

Свадьба дочери министра культуры Татарстана в галерее современного искусства не является нарушением, заявили в министерстве культуры республики.

В ведомстве пояснили, что в целях популяризации семейно-брачных отношений галерея входит в перечень учреждений культуры, где возможно проведение подобных церемоний.

Услуга доступна для всех пар, для этого необходимо подать заявку и оплатить все расходы, связанные с торжеством, передает РИА Новости со ссылкой на министерство.

Ранее сообщалось, что галерея работает с 12 часов дня до 21 часа, однако 1 февраля посетители могли попасть в нее только до 18 часов. На следующий день галерею закрыли на целый день "по техническим причинам".

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова заявила, что она арендовала помещение законно и у нее есть документ, подтверждающий данный факт. В сети чиновницу обвинили в злоупотреблении полномочиями и нецелевом использовании музея.