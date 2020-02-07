Свадьба дочери министра культуры в музее не является нарушением, - минкультуры Татарстана

19 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Белоруссии - общенациональная забастовка?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
По ссылке http://remont.youdo.com/carpentry/tree/tag/blockhouse/, посетить сайт.
Смотрите здесь - http://perevozki.youdo.com/shchelkovo/passenger/cars/limousines/: рекомендуем!



Общество Приволжский ФО В России
(2004) |

Свадьба дочери министра культуры в музее не является нарушением, - минкультуры Татарстана

Свадьба дочери министра культуры Татарстана в галерее современного искусства не является нарушением, заявили в министерстве культуры республики.

В ведомстве пояснили, что в целях популяризации семейно-брачных отношений галерея входит в перечень учреждений культуры, где возможно проведение подобных церемоний.

Услуга доступна для всех пар, для этого необходимо подать заявку и оплатить все расходы, связанные с торжеством, передает РИА Новости со ссылкой на министерство.

Ранее сообщалось, что галерея работает с 12 часов дня до 21 часа, однако 1 февраля посетители могли попасть в нее только до 18 часов. На следующий день галерею закрыли на целый день "по техническим причинам".

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова заявила, что она арендовала помещение законно и у нее есть документ, подтверждающий данный факт. В сети чиновницу обвинили в злоупотреблении полномочиями и нецелевом использовании музея.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Свадьба дочери министра культуры в музее не является нарушением, - минкультуры Татарстана

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: музей, свадьба, министр культуры



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 07.02.2020 03:24 Мск В Татарстане из-за свадьбы дочери министра культуры закрыли музей

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети