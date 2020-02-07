19 Августа 2020
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Общество Тюменская область
карантин, школа (2016) | Фото: zdolbuniv.com

Карантин в школах Тюмени продлен еще на неделю

Карантинный режим на территориях муниципальных учебных учреждений и учреждениях дополнительного образования Тюмени продлен до 15 февраля включительно. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.
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По поводу дошкольных образовательных организаций изменений нет. Они, как и запланировано, будут осуществлять свою деятельность с учетом проведения профилактических работ.

Напомним, что в Тюмени был выявлен случай заболевания коронавирусом.

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Карантин в школах Тюмени продлен еще на неделю

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Теги: ОРВИ, грипп, школа, карантин



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