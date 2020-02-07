Карантин в школах Тюмени продлен еще на неделю

Карантинный режим на территориях муниципальных учебных учреждений и учреждениях дополнительного образования Тюмени продлен до 15 февраля включительно. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

По поводу дошкольных образовательных организаций изменений нет. Они, как и запланировано, будут осуществлять свою деятельность с учетом проведения профилактических работ.

Напомним, что в Тюмени был выявлен случай заболевания коронавирусом.