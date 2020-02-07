19 Августа 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Сергей Пересторонин (2020) | Фото: uralvagonzavod.ru

На УВЗ обсудили перспективы производства гражданской продукции

На Уралвагонзаводе состоялась рабочая встреча с министром промышленности и науки Свердловской области Сергеем Пересторониным, где обсудили перспективы производства гражданской продукции на уральских предприятиях концерна.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, министру представили гусеничный экскаватор ЭО-41211А с навесным оборудованием, колёсный экскаватор ЭО-33222А и малогабаритный колёсный погрузчик ПмК-6.02 (изделия разработки Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения). Пересторонин особенно заинтересовался многофункциональным погрузчиком, который можно использовать для выполнения работ в строительстве, коммунальном, садово-парковом и сельском хозяйствах, для содержания улиц и дорог и т.д. По его словам, такое изделие необходимо небольшим городам для проведения благоустройства прилегающих территорий.

Сергей Пересторонин(2020)|Фото: uralvagonzavod.ru

Кроме этого, министру показали трактор РТ-М-160, который ранее выпускался на Уралвагонзаводе. На сегодняшний день руководством корпорации утверждена "Дорожная карта" по возобновлению производства модернизированной машины. В новой версии будут устранены недостатки, которые были выявлены в эксплуатации.

Министр отметил, что, безусловно, главным для УВЗ является выполнение государственного заказа. Однако, по его словам, разработку и изготовление дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники нужно развивать. Необходимо полностью уходить от иностранных комплектующих и налаживать кооперационные связи с предприятиями области.

Сергей Пересторонин(2020)|Фото: uralvagonzavod.ru

"Мы реально видим, что задел по производству дорожно-строительной и коммунальной техники на Уралвагонзаводе есть. Все изделия разноплановые, – отметил после встречи министр. – Главное сейчас определиться, в каком объёме эти изделия производить и как государство должно стимулировать организацию производства представленной техники".

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На УВЗ обсудили перспективы производства гражданской продукции

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Теги: Уралвагонзавод, гражданская продукция, дорожно-строительная техника, коммунальная техника



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