Глобальное снижение рождаемости может привести к глобальному кризису - National Review

Снижение рождаемости во всем мире, продолжающееся на протяжении десятилетий, способно привести к экономическому упадку и глобальной стратегической нестабильности. Об этом пишет National Review.

Издание приводит пример Южной Кореи, в которой из-за критически низкой рождаемости (0,88 ребенка на женщину в 2019 году), армия потеряет более 100 тыс. военнослужащих в течение следующих четырех лет. И такая перспектива может ожидать другие страны. В результате в мире изменится баланс сил и вырастет напряженность.

Авторы напоминают, что меньше, чем за полвека, рождаемость в мире упала более чем в два раза - с 5 до 2,4 детей на женщину, причем даже с поправкой на детскую смертность, которая раньше была выше, это падение оказывается двукратным. National Review анализирует экономические, социальные и культурные причины, по которым это происходит, но признает:

"Вышеприведенные объяснения низкой рождаемости могут очень хорошо объяснить, почему рождаемость упала с 3-7 детей на женщину в 1960-х годах до 1-3 детей на женщину сегодня, но они практически бесполезны для объяснения того, почему рождаемость в каждой развитой стране резко упала за последнее десятилетие. Маловероятно, что отношение Финляндии к трансцендентности [имеются в виду мировоззренческие установки. - прим. Накануне.RU], доступу к контрацептивам, урбанизации или размаху наемного труда достаточно изменилось за последнее десятилетие, чтобы объяснить почти беспрецедентное снижение рождаемости с 1,9 ребенка на женщину в 2010 году до примерно 1,3 сегодня".



Похожая ситуация в США, где рождаемость за тот же срок упала с 2,1 до 1,7 ребенка на женщину. И в ближайшем будущем эта цифра может упасть еще ниже, особенно если начнется очередная рецессия, говорится в статье. Это грозит стране очень неприятными последствиями. В долгосрочной перспективе, если рождаемость будет оставаться низкой, результатом станет усиление экономической стагнации, социальной напряженности и, в конечном счете, отсутствие стратегической безопасности.

National Review констатирует парадокс: исторически дети были основным средством поддержки пожилых людей, но теперь эта поддержка оказывается государством. Однако государство, в свою очередь, зависит от семей, рождающих достаточное количество детей для финансирования общесоциальных пенсионных программ. То есть расширяющаяся сеть соцзащиты пожилых людей через вызванное ею снижение рождаемости уничтожает саму себя. В результате молодые поколения лишаются жизненных перспектив и приходят в состояние депрессии. Вместе с ними в это состояние скатываются и страны.

"Мы уже пробуем первые плоды этого урожая, и мы должны позаботиться о том, чтобы не пожать все остальное", - заключает издание.

Накануне.RU недавно также писало о глобальном снижении рождаемости, назвав ожидаемый в 2050 году мир планетой стариков.