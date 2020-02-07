Семеро по лавкам. На Ямале подозреваемых в коррупции, из-за которой "взяли" окружного чиновника, уже семеро

На Ямале с трех до десяти выросло число подозреваемых в причастности к взяточничеству, по делу о котором ранее задержали и.о. директора регионального департамента имущественных отношений, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.

Исполняющим обязанности глав департамента и окружного управления Росреестра предъявлено обвинение в получении взяток в крупном, особо крупном и значительном размерах. Следователи вскрыли коррупционную схему и возбудили "уголовки" против еще семи предполагаемых преступников. Двое из них, главы компаний, подозреваются в том, что дали крупную взятку, другие пятеро – в посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, действовавшая на территории Курганской, Челябинской и Тюменской областей, а также Ямала ОПГ через посредников получала взятки от руководителей коммерческих организаций за "решение вопросов" по постановке объектов недвижимости на кадастровый учет, их регистрации, снижении кадастровой стоимости. Из десяти фигурантов четверо задержаны. 6 февраля арестован и.о. главы департамента имущественных отношений. Решается вопрос об аресте еще двоих подозреваемых.