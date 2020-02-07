Постояльцам санатория в Екатеринбурге, где будут наблюдать китайцев, вернут деньги за незавершенное лечение

В мэрии Екатеринбурга выступили с заявлением по ситуации вокруг санатория "Бодрость".

Напомним, сегодня стало известно, что на базе данного санатория создана площадка для наблюдения за гражданами Китая, у которых может быть коронавирус. Наблюдения и обследования помещенных на карантин людей будут проводиться в течение 14 дней.

Позже в СМИ появилась информация, что всех постояльцев санатория якобы попросили "на выход", отказавшись вернуть деньги, оплаченные за лечение.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга, на момент закрытия санатория (6 февраля) в нем находилось 87 постояльцев, шестеро из которых - жители других городов.

"После закрытия учреждения иногородним постояльцам было предложено остаться в "Бодрости" до утра, а также помощь в поиске места размещения до момента отъезда. Однако все гости от такой помощи отказались и предпочли покинуть санаторий", - заявили в мэрии.

Там уточнили, что руководство намерено возместить всем гостям расходы на незаконченное лечение или предложить варианты его завершения после открытия санатория. В администрации пообещали, что с каждым человеком вопрос будет решаться в индивидуальном порядке.

Ранее в свердловском областном Минздраве сообщили, что на сегодняшний день в регионе не зарегистрировано подтвержденных случаев заболевания, вызванного коронаровирусной инфекцией.