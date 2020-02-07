19 Августа 2020
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Общество Свердловская область
коллаж, религия, вера, свечи, секта (2019) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге православных старообрядцев оштрафовали на 100 тысяч

Суд Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга оштрафовал местную религиозную организацию старообрядцев на 100 тыс. руб. по статье ч.1 ст. 7.13 КоАП РФ, предусматривающей нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия.

Как сообщила Накануне.RU начальник отдела правовой и организационной работы управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской Евгения Игнатова, в середине 2015 г. МУГИСО (министерство по управлению государственным имуществом) в рамках Федерального закона от 30 ноября 2010 г. № 327-ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности" вверило организации "Дом и церковь Троицкая Общества старообрядцев (Австрийская церковь)", расположенное на ул. Розы Люксембург, 75. Здание является объектом культурного наследия областного значения с 2001 г.

Спустя полтора года, в феврале 2017 г. собственник обязался с помощью собственных средств содержать объект и в установленные сроки проводить соответствующие работы. Однако, когда в 2019 г. специалисты управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской провели приехали на проверку, они обнаружили не церковь, а заброшенный участок. За растительностью храма никто давно не следил, вся его территория захламлена, а на самом здании отчетливо видны следы пожара. При этом, как Накануне.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, информации о пожаре в июне 2019 г. от собственника в местное управление охраны культурного наследия не поступало. Помимо этого, в храме также отсутствуют окна, на фасадах видны трещины, окрасочный и штукатурный слои отслаиваются, происходит выщербление и выкрашивание кирпичной кладки.

По постановлению местного Верх-Исетского суда религиозная организация РПСЦ Екатеринбурга обязуется выплатить штраф в размере 100 тыс. руб. После вынесения приговора, организацией было обжаловано данное решение, однако Свердловским областным судом принято решение оставить прежнее постановление.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, решение об изъятии объекта культурного наследия у собственника или распоряжение о ремонте храма, будет решаться между самим собственником и управлением госохраны объектов культурного наследия Свердловской области.

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В Екатеринбурге православных старообрядцев оштрафовали на 100 тысяч

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Теги: РПСЦ, Церковь, храм, штраф



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