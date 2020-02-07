19 Августа 2020
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Происшествия Курганская область
проблесковый маячок, полиция, гибдд (2018) | Фото:Накануне.RU

В Кургане молодого водителя лишили прав за "дрифты" на центральной площади с мигалками на бампере

В один из дней прошлого года водитель 1997 года рождения на своей "семерке" решил подрифтовать прямо на центральной площади имени Ленина в Кургане.

Для большего эффекта нарушитель нацепил на решетку бампера своего автомобиля спецсигналы красного и синего цвета.

Мигалки понравились окружающим и они засняли весь процесс на видео, после чего выложили в одну из групп в социальных сетях.

"Личность нарушителя была установлена, нарушитель был привлечен к административной ответственности. За незаконную установку и использование специальных световых сигналов молодой человек лишен права управления транспортным средством суммарно на срок 30 месяцев. Устройства у нарушителя были конфискованы", - сообщили Накануне.RU в ГИБДД Курганской области.

Полицейские также установили, что водитель в 2019 году более 20 раз нарушал правила дорожного движения.

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В Кургане молодого водителя лишили прав за "дрифты" на центральной площади с мигалками на бампере

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Теги: Курган, площадь, водитель, ВАЗ, семерка, полиция, ГИБДД, водительские права, мигалки



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