19 Августа 2020
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Общество В России
марлевая повязка, маска (2016) | Фото: myslo.ru

Российские заключенные приступили к пошиву медицинских масок

Заключенные в исправительных учреждениях Курской области начали шить медицинские маски.

В ближайшие дни будет отшито более 10 тысяч штук, использоваться они будут в исправительных учреждениях, сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН России.

При этом отмечается, что маски, изготовленные на пенитенциарных производственных участках, ничем не уступают аптечным.

Напомним, на фоне вспышки коронавируса в Китае в российских аптеках начали дорожать медицинские маски, а также другие расходники, необходимые для лечений симптомов пневмонии и профилактики заболевания. Сообщается, что в отдельных регионах цены на маски выросли в десять и более раз, наблюдается их дефицит.

Ранее президент Владимир Путин предложил отнимать лицензии у тех заведений, которые завышают цены. "Единая Россия" подготовила законопроект, ограничивающий рост цен в аптеках.

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Российские заключенные приступили к пошиву медицинских масок

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Теги: заключенные, медицинские маски



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