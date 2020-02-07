Российские заключенные приступили к пошиву медицинских масок

Заключенные в исправительных учреждениях Курской области начали шить медицинские маски.

В ближайшие дни будет отшито более 10 тысяч штук, использоваться они будут в исправительных учреждениях, сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН России.

При этом отмечается, что маски, изготовленные на пенитенциарных производственных участках, ничем не уступают аптечным.

Напомним, на фоне вспышки коронавируса в Китае в российских аптеках начали дорожать медицинские маски, а также другие расходники, необходимые для лечений симптомов пневмонии и профилактики заболевания. Сообщается, что в отдельных регионах цены на маски выросли в десять и более раз, наблюдается их дефицит.

Ранее президент Владимир Путин предложил отнимать лицензии у тех заведений, которые завышают цены. "Единая Россия" подготовила законопроект, ограничивающий рост цен в аптеках.