"Для удобства пассажиров". В Екатеринбурге изменили схему автобусного маршрута №052

19 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Белоруссии - общенациональная забастовка?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Смотрите: http://remont.youdo.com/facing/floor/parquet/price/, подробности тут.
По ссылке http://perevozki.youdo.com/omsk/ehvakuator/tag/gruzovoy/: посетить сайт.
Услуги мастера: http://remont.youdo.com/building/roofing/remont/myagkaya/, гарантии.



Общество Свердловская область
общественный транспорт, маршрутка, маршрутки (2017) | Фото: Накануне.RU

"Для удобства пассажиров". В Екатеринбурге изменили схему автобусного маршрута №052

В Екатеринбурге изменили схему автобусного маршрута №052 "Авангард – Онуфриева".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, движение по данному маршруту будет продлено до конечного пункта "Полесье". Автобусы №052 начнут ходить от конечного пункта "Полесье" к конечной "Авангард" по улицам Академика Вонсовского – Амундсена и далее по существующему маршруту.

Автобусный маршрут № 052 в Екатеринбурге(2020)|Фото: Екатеринбург.рф

Изменения вступят в силу начиная с завтрашнего дня, 8 февраля. Как пояснили в мэрии, делается это для удобства пассажиров и в целях улучшения транспортного обслуживания населения.

Напомним, на этой неделе екатеринбуржцы выразили свое возмущение сокращением числа автобусов на городских маршрутах. В администрации уральской столицы пообещали в скором времени созвать брифинг для журналистов по данной теме.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Для удобства пассажиров". В Екатеринбурге изменили схему автобусного маршрута №052

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: автобус, маршрут, схема, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети