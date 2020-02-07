"Для удобства пассажиров". В Екатеринбурге изменили схему автобусного маршрута №052

В Екатеринбурге изменили схему автобусного маршрута №052 "Авангард – Онуфриева".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, движение по данному маршруту будет продлено до конечного пункта "Полесье". Автобусы №052 начнут ходить от конечного пункта "Полесье" к конечной "Авангард" по улицам Академика Вонсовского – Амундсена и далее по существующему маршруту.

Изменения вступят в силу начиная с завтрашнего дня, 8 февраля. Как пояснили в мэрии, делается это для удобства пассажиров и в целях улучшения транспортного обслуживания населения.

Напомним, на этой неделе екатеринбуржцы выразили свое возмущение сокращением числа автобусов на городских маршрутах. В администрации уральской столицы пообещали в скором времени созвать брифинг для журналистов по данной теме.