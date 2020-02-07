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Экономика Курганская область
Курган администрация Кургана (2014) | Фото: Накануне.RU

В Кургане замдиректора департамента экономики стала тюменка с дипломом Страсбургского университета

Новым заместитетелем руководителя директора департамента экономического развития, предпринимательства и торговли администрации Кургана стала Ульяна Иванова.

Ранее девушка работала в Инвестиционном агентстве Курганской области.

Иванова родилась 3 ноября 1990 года, жила в Тюмени, окончила Страсбургский университет во Франции с дипломами "Политические и социальные науки" и "История международных отношений и процесс региональной интеграции".

До переезда в Курган Иванова была консультантом по работе с резидентами в Агентстве инфраструктурного развития Тюменской области.

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В Кургане замдиректора департамента экономики стала тюменка с дипломом Страсбургского университета

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Теги: Ульяна Иванова, Курган, администрация, экономика



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