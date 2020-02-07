В Кургане замдиректора департамента экономики стала тюменка с дипломом Страсбургского университета
Новым заместитетелем руководителя директора департамента экономического развития, предпринимательства и торговли администрации Кургана стала Ульяна Иванова.
Ранее девушка работала в Инвестиционном агентстве Курганской области.
Иванова родилась 3 ноября 1990 года, жила в Тюмени, окончила Страсбургский университет во Франции с дипломами "Политические и социальные науки" и "История международных отношений и процесс региональной интеграции".
До переезда в Курган Иванова была консультантом по работе с резидентами в Агентстве инфраструктурного развития Тюменской области.