В Кургане замдиректора департамента экономики стала тюменка с дипломом Страсбургского университета

Новым заместитетелем руководителя директора департамента экономического развития, предпринимательства и торговли администрации Кургана стала Ульяна Иванова.

Ранее девушка работала в Инвестиционном агентстве Курганской области.

Иванова родилась 3 ноября 1990 года, жила в Тюмени, окончила Страсбургский университет во Франции с дипломами "Политические и социальные науки" и "История международных отношений и процесс региональной интеграции".

До переезда в Курган Иванова была консультантом по работе с резидентами в Агентстве инфраструктурного развития Тюменской области.