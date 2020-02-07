Министр транспорта Карелии задержан по делу о получении крупной взятки
В Карелии возбуждено уголовное дело о взятке в отношении замдиректора по строительству аэропорта "Петрозаводск", сообщили Накануне.RU в СУ СКР по республике.
По версии следствия, подозреваемый действовал в сговоре с министром по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии.
По данным СК, они получили от коммерческой организации взятку на сумму не менее 800 тысяч рублей за помощь в заключении договора подряда на строительство объекта на территории аэропорта и беспрепятственную приемку и оплату работ.
Оба подозреваемых задержаны. Дело возбуждено по статье "получение взятки группой лиц по предварительном сговору, в крупном размере".
Глава Карелии Артур Парфенчиков в соцсетях подтвердил задержание министра. Он отказался что-либо комментировать до решения суда.