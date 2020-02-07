19 Августа 2020
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Поздравление с Днем Победы на батутах. (2020) | Фото: Telegram

Делают они, а стыдно нам: в сети обсуждают "танец" на батутах под песню "День Победы"

В соцсетях обсуждают видеоролик, снятый 9 мая прошлого года, но получивший популярность только сейчас.

На кадрах, попавших в интернет, девушки в советской военной форме с оружием в руках прыгают на платформах для скайджампинга (проще говоря, на батутах) под песню "День Победы". Действие происходит, судя по всему, в зале для фитнеса, рядом, например, виднеется шест для стрип-пластики.

Пользователи происходящим возмутились: номер самодеятельности посчитали, мягко говоря, неуместным. "Это же испанский стыд: делают они, а стыдно нам" – пишут в комментариях к видео.

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Делают они, а стыдно нам: в сети обсуждают "танец" на батутах под песню "День Победы"

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Теги: день победы, поздравление, кощунство, батуты, фитнес



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