Делают они, а стыдно нам: в сети обсуждают "танец" на батутах под песню "День Победы"

В соцсетях обсуждают видеоролик, снятый 9 мая прошлого года, но получивший популярность только сейчас.

На кадрах, попавших в интернет, девушки в советской военной форме с оружием в руках прыгают на платформах для скайджампинга (проще говоря, на батутах) под песню "День Победы". Действие происходит, судя по всему, в зале для фитнеса, рядом, например, виднеется шест для стрип-пластики.

Пользователи происходящим возмутились: номер самодеятельности посчитали, мягко говоря, неуместным. "Это же испанский стыд: делают они, а стыдно нам" – пишут в комментариях к видео.