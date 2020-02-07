19 Августа 2020
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Общество Тюменская область
деньги рубль купюра 1000 (2005) | Фото: Накануне.ru

Под Тюменью сотням работников "Инвест-силикат-стройсервиса" должны 60 миллионов, рабочие готовы протестовать

В расположенном недалеко от Тюмени поселке Винзили может вспыхнуть протест из-за многомиллионных долгов по зарплате перед сотрудниками завода "Инвест-силикат-стройсервис". Сотням людей должны десятки миллионов рублей, предприятие – в банкротстве. Ситуация осложняется тем, что решение проблемы "тормозит "Сбербанк"", рассказал Накануне.RU депутат тюменской облдумы Иван Левченко.

"Работники находятся в отчаянии, они готовы к акциям протеста, однако пока никакой подготовки к выступлениям нет. Им обещали вернуть долги по зарплате прошлым летом, но не сделали этого. Около 300 рабочих не могут получить 60 млн руб. Областные чиновники все, что надо, сделали, но уперлись в "Сбербанк", который является основным кредитором завода и руководит конкурсным производством", - сказал Левченко.

Когда основной местный офис финансового учреждения находился в Тюмени, решать все проблемы было проще, но сейчас управление переподчинили филиалу в Екатеринбурге.

"Я написал письмо главе банка Герману Грефу. Прошу его "пнуть" своих сотрудников, чтобы они стали работать быстрее. Пока ответа от него нет. Производства сейчас нет. Планировали его запустить, но когда начали разбираться, конкурсный управляющий Валерий Земтуров стал объяснять, что надо взять в долг щебень, песок, электроэнергию. Как только деньги на это "упадут" на счет предприятия, их снимут налоговая или тот же "Сбербанк". Завод – банкрот, те, кто дают ему в долг, потом становятся в очередь кредиторов. Кроме того, само предприятие изношено: оно построено еще в советские годы, директор в обновление не вкладывался", - сказал Левченко.

Напомним, в 2016 г. на территории поселка Винзили разразился скандал. Жители поселка Винзили обратились к местным властям с просьбой разобраться, законно ли возведение малоэтажных строений в непосредственной близости к их домам и огородам. Планы застройщиков повергли проживающих в поселке ветеранов в отчаяние: некоторые из них едва не свели счеты с жизнью. В конфликт вмешался тогдашний губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Глава региона напомнил руководству компании "Инвест-силикат-стройсервис", которая планировала строительство на этой территории, а также другим застройщикам, что, начиная любой проект, необходимо согласовать свои действия с людьми, чьи интересы он может затрагивать. В итоге после череды переговоров жители и застройщик пришли к компромиссу.

поселок винзили(2016)|Фото: gubernator.admtyumen.ru

поселок винзили владимир якушев(2016)|Фото: gubernator.admtyumen.ru

Добавим, в октябре 2018 г. суд вынес приговор в отношении бывшего и.о. главы администрации посёлка Винзили Александра Шабалина. Он в 2012 г. без положительного заключения госстройнадзора незаконно подписал и выдал компании "Инвест-силикат-стройсервис" разрешение на ввод в эксплуатацию указанного выше дома. Шабалин оштрафован на 275 тыс. руб. в доход государства.

Кроме того, прокурор Тюменского района Дмитрий Попов 4 октября 2019 г. встретился с профсоюзной организацией и трудовым "Инвест-силикат-стройсервис", сообщала прокуратура области. В июне прошлого года оно признано банкротом, введена процедура конкурсного производства. Численность работников составляла 215 человек, 41 из них состоит в профсоюзе. Попов отметил, что "одна из первостепенных и важнейших задач прокуратуры – обеспечить соблюдение трудовых прав работников предприятия, признанного банкротом".

Инвест-силикат-стройсервис, встреча с прокурором Тюменского района(2020)|Фото: Прокуратура Тюменской области

Инвест-силикат-стройсервис, встреча с прокурором Тюменского района(2020)|Фото: Прокуратура Тюменской области

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Под Тюменью сотням работников "Инвест-силикат-стройсервиса" должны 60 миллионов, рабочие готовы протестовать

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Теги: Инвест-силикат-стройсервис, долги по зарплате, Иван Левченко



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Развитие сюжета:

Ранее 11.02.2020 15:27 Мск В Тюмени суд может изменить очередность выплат, чтобы сотрудники "Инвест-Силикат-Стройсервиса" получили зарплату
Ранее 10.02.2020 11:00 Мск "Заинтересованы в выплатах". В "Сбербанке" высказались о долге в 60 миллионов перед сотрудниками расположенного под Тюменью завода

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