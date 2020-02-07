19 Августа 2020
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Общество В России Приморский край
ферма молоко корова (2012) | Фото: Накануне.ru

3-летнюю девочку из Приморья, которая жила с телятами и козлятами, вернули бабушке

3-летнюю девочку, которая жила в загоне для скота в Приморье, вернули бабушке, об этом сообщила замминистра образования региона Наталья Василянская.

Чиновница отметила, что бабушку предупредили о том, что жить нужно с ребенком в благоустроенном доме.

"Ребенок сейчас у бабушки. Ситуация находится на контроле в администрации Уссурийска и в минобразовании Приморского края", - сказала Василянская.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в Приморье 3-летняя девочка и ее бабушка жили в хлеву вместе с телятами и козами. Это выяснилось, когда на ферму нагрянула проверка органов опеки. Оказалось, что у бабушки есть нормальное жилье, но женщина пояснила, что им с внучкой удобнее жить в подсобке вместе с домашним скотом - из-за огромного объема работы. В комнате, где жил ребенок, находились козы и телята в загоне, стояли мешки с кормом, кругом была антисанитария.

Органы опеки забрали ребенка у женщины и отправили малышку в социально-реабилитационный центр, но сейчас вернули обратно.

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3-летнюю девочку из Приморья, которая жила с телятами и козлятами, вернули бабушке

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Теги: Приморье, ребенок, девочка, скот, коровы, прокуратура



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Ранее 06.02.2020 07:38 Мск В Приморье нашли 3-летнюю девочку, которая жила в хлеву вместе с телятами

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