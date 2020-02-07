19 Августа 2020
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Общество Свердловская область
кошки, выставка кошек, клетки, Краеведческий музей (2019) | Фото:Накануне.RU

Жительницу Екатеринбурга через суд заставили отдать в приют больше десятка живших в ее квартире кошек

Жительницу Екатеринбурга через суд заставили ликвидировать свалку мусора в собственной квартире.
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Как сообщили Накануне.RU в УФССП России по Свердловской области, с иском в Кировский районный суд уральской столицы обратилась администрация города. Кроме того, что в жилище был настоящий бардак, женщина держала в квартире порядка 15-20 кошек.

Судебный пристав-исполнитель выставил ей требование об исполнении решения суда в установленный срок и предупредил о мерах, которые будут приняты в случае неисполнения. В итоге на помощь женщине пришел ее брат и своими силами привел помещение в надлежащий вид.

Почти все животные, по словам родственника, были отправлены в приют. Сейчас в квартире проживает всего двое из них.

Как сообщало Накануне.RU, недавно были названы российские города, жители которых больше всего любят кошек. Одним из них оказался Екатеринбург.

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Жительницу Екатеринбурга через суд заставили отдать в приют больше десятка живших в ее квартире кошек

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Теги: суд, кошки, приставы, Екатеринбург



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