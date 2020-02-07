В Приморье за пользование шкафчиками для одежды в школе хотят брать деньги

19 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Белоруссии - общенациональная забастовка?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Услуги сервиса: http://perevozki.youdo.com/orekhovo-zuyevo/roadhelp/opening/, смотреть варианты >>
Смотрите тут - http://perevozki.youdo.com/evacuation/cars/brand/volkswagen/pointer/, недорого.
YouDo: http://perevozki.youdo.com/ekaterinburg/musor/: описание.



Общество Дальневосточный ФО В России
шкафчик школа замок раздевалка (2019) | Фото:PxHere

В Приморье за пользование шкафчиками для одежды в школе хотят брать деньги

В городе Артем Приморского края могут ввести плату за пользование индивидуальными шкафчиками для одежды в школе. Жительница города написала, что директор местной школы предлагает родителям платить за пользованием шкафчиками для одежды 300 рублей в месяц. Информация широко разошлась в местных СМИ, передает РИА Новости.
Читайте также:

В пресс-службе администрации города сообщили, что пока плату за шкафчики не собирают, такое решение, мол, может быть принято с согласия родителей. "Шкафчики в школе имеются для учащихся всех классов. Некоторые родители захотели индивидуальные шкафчики, и предприниматель предложил такой вариант (с оплатой), но решение будут принимать родители, для этого проведут городские собрания", - сказал представитель администрации.

Напомним, за появление в школах индивидуальных шкафчиков для вещей учащихся активно ратовала бывшая министр просвещения России Ольга Васильева. Она, в частности, предлагала хранить в шкафчиках мобильные телефоны детей, на пользование которыми во время уроков по решению руководства школы может быть наложен запрет. Она, правда, не уточнила, за чей счет должно проводиться оборудование школ. По поводу школьных поборов Васильева высказывалась в том духе, что прекратить их – в силах и полномочиях родителей, поскольку поборы – всегда инициатива школы, а не муниципалитета или, не дай бог, министерства.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Приморье за пользование шкафчиками для одежды в школе хотят брать деньги

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: школьный шкафчик, школьные поборы, одежда



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети