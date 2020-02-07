В Приморье за пользование шкафчиками для одежды в школе хотят брать деньги

В городе Артем Приморского края могут ввести плату за пользование индивидуальными шкафчиками для одежды в школе. Жительница города написала, что директор местной школы предлагает родителям платить за пользованием шкафчиками для одежды 300 рублей в месяц. Информация широко разошлась в местных СМИ, передает РИА Новости.

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В пресс-службе администрации города сообщили, что пока плату за шкафчики не собирают, такое решение, мол, может быть принято с согласия родителей. "Шкафчики в школе имеются для учащихся всех классов. Некоторые родители захотели индивидуальные шкафчики, и предприниматель предложил такой вариант (с оплатой), но решение будут принимать родители, для этого проведут городские собрания", - сказал представитель администрации.

Напомним, за появление в школах индивидуальных шкафчиков для вещей учащихся активно ратовала бывшая министр просвещения России Ольга Васильева. Она, в частности, предлагала хранить в шкафчиках мобильные телефоны детей, на пользование которыми во время уроков по решению руководства школы может быть наложен запрет. Она, правда, не уточнила, за чей счет должно проводиться оборудование школ. По поводу школьных поборов Васильева высказывалась в том духе, что прекратить их – в силах и полномочиях родителей, поскольку поборы – всегда инициатива школы, а не муниципалитета или, не дай бог, министерства.