Бывший замглавы правительства Гордеев станет вице-спикером Госдумы

Курировавший сельское хозяйство вице-премьер правительства Дмитрия Медведева Алексей Гордеев займет пост вице-спикера Госдумы.

Он получит мандат депутата ГД Геннадия Кулика, который сложит полномочия на следующей неделе. Предполагается, что он займет пост советника спикера Госдумы.

Как сообщил глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, Гордеев "в перспективе" станет заместителем председателя Госдумы, этот вопрос обсудили с Вячеславом Володиным.

"Нагрузка выросла и мы считаем, что целесообразно разделить должности вице-спикера и руководителя фракции "Единая Россия", - цитирует Неверова Regnum.

Напомним, Гордеев был заместителем председателя правительства РФ по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии с 18 мая 2018 года.

В 2017−2018 годы Алексей Гордеев занимал пост полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе. Также был губернатором Воронежской области (2009−2017), а до этой должности Гордеев занимал пост министра сельского хозяйства России (1999−2009).