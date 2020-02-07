Карантин в Тюменских школах продлен до 11 февраля

Школьники Тюменского района могут отдыхать до среды, поскольку карантин в муниципальных общеобразовательных учреждениях будет продлен до 11 февраля включительно. Напоминаем, что из-за резкого роста заболеваний гриппом и ОРВИ среди учащихся на территории Тюменского района, все школы и секции были закрыта на карантин на период с 3 по 8 февраля.

По результатам ежедневного мониторинга, санитарно-противоэпидемической комиссией Тюменского района принято решение продлить карантин до вторника включительно, как в муниципальных учебных учреждениях, так и в центрах дополнительного развития. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации Тюменского муниципального района. Детские сады продолжат свою работу в штатном режиме. Помимо масочного режима и ежедневного прохождения фильтра, не будут допускаться к группе дети с симптомами заболевания.

На данный момент еще не известно, продлят ли карантин в самой Тюмени. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города, ссылаясь на департамент городского образования, информации о продлении карантинного режима еще не поступало, учащиеся Тюмени должны ориентироваться на пока имеющийся режим.