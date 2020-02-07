19 Августа 2020
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Политика Свердловская область Центральный ФО Уральский ФО В России Москва
(2019) | Фото: Накануне.RU

Депутат Госдумы Альшевских о задержании и аресте родного брата: "Я ошарашен"

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Андрей Альшевских прокомментировал задержание и арест его брата по обвинению в кражах крупных сумм денег из российских банков.

Напомним, ранее в МВД заявили о задержании членов преступной группы, обвиняемых в хищениях денег из банковских депозитариев в различных регионах страны. Ущерб превысил 2,6 миллионов долларов. Одним из задержанных оказался родной брат депутата Альшевских - Владимир.

Подозреваемый в краже денег(2020)|Фото: МВД РФ

Как рассказал сегодня парламентарий на своей странице в Facebook, он "ошарашен новостью о брате".

"Мы все взрослые люди, каждый несет ответственность за свои решения и поступки", - коротко высказался Андрей Альшевских.

Добавим, на этой неделе суд продлил Владимиру Альшевских срок содержания под стражей.

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Депутат Госдумы Альшевских о задержании и аресте родного брата: "Я ошарашен"

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Теги: Альшевских, брат, задержание, депутат



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