Депутат Госдумы Альшевских о задержании и аресте родного брата: "Я ошарашен"

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Андрей Альшевских прокомментировал задержание и арест его брата по обвинению в кражах крупных сумм денег из российских банков.

Напомним, ранее в МВД заявили о задержании членов преступной группы, обвиняемых в хищениях денег из банковских депозитариев в различных регионах страны. Ущерб превысил 2,6 миллионов долларов. Одним из задержанных оказался родной брат депутата Альшевских - Владимир.

Как рассказал сегодня парламентарий на своей странице в Facebook, он "ошарашен новостью о брате".

"Мы все взрослые люди, каждый несет ответственность за свои решения и поступки", - коротко высказался Андрей Альшевских.

Добавим, на этой неделе суд продлил Владимиру Альшевских срок содержания под стражей.