19 Августа 2020
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Общество Челябинская область
скорая помощь (2019) | Фото:Накануне.RU

Китайцы, госпитализированные в Миассе с подозрением на коронавирус, скоро покинут Россию

У двух граждан Китая, госпитализированных в больницу Миасса, коронавирус не выявлен. Об этом сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Челябинской области Светлана Лучинина, передает корреспондент Накануне.RU.

Семья из числа трудовых мигрантов из Кусы на новогодние праздники выезжала в КНР и по возвращении за ними было установлено медицинское наблюдение.

"Было выявлено лёгкое недомогание у ребенка и у мамы. Они тут же были изолированы в наши боксированные отделения по маршрутизации в Миасс. На сегодняшний день они обследованы. У ребенка выделен вирус парагриппа, у мамы ничего не было выявлено. И коронавируса тоже не выявлено. У них заканчивается виза, и они 9 числа уезжают на свою родину", - рассказала представитель ведомства.

В целом на сегодняшний день в регионе под медицинским наблюдением находятся 182 человека, из них 69 граждане Китая, которые в этом году посещали свою родину. Они наблюдаются медработниками по месту проживания.

Остальные это южноуральцы, которые выезжали на отдых. Медицинское наблюдение производится в течение 14 дней.

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Китайцы, госпитализированные в Миассе с подозрением на коронавирус, скоро покинут Россию

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Теги: коронавирус, китайцы, госпитализация



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