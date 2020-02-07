Журналистка "Новой газеты" Милашина заявила, что в Чечне на нее и адвоката напали неизвестные женщины

Журналистка "Новой газеты" Елена Милашина заявила, что на нее и на адвоката Марину Дубровину напали неизвестные.

Инцидент, по словам Милашиной, произошел в гостинице в Грозном вечером 6 февраля. Она рассказала, что неизвестные женщины били их руками и ногами.

"Адвокат Дубровина была избита. Нападение совершили неизвестные мужчины и женщины в холле гостиницы и у входа в гостиницу", - написала журналистка.

Известно, что Дубровина и Милашина приехали в Чечню на суд по делу Ислама Нуханова. Сейчас они фиксируют травмы и подают заявление в полицию Чечни.

Напомним, Милашина уже не первый раз заявляет о том, что на нее совершено нападение. В мае 2015 года была информация о том, что ей якобы угрожали также в Грозном, а в 2012 году журналистку сильно избили.