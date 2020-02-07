Умер китайский врач, который первым сообщил в вспышке нового коронавируса

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от пневмонии после инфицирования 2019-nCoV. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на администрацию центральной больницы города Ухань.

Симптомы болезни у медика были диагностированы 10 января, через два дня его госпитализировали, пишет Regnum.

О смерти 34-летнего Ли Вэньляна сообщалось 6 февраля. Однако позже выяснилось, что сердце врача удалось реанимировать.

Вэньлян заразился опасной болезнью в процессе оказания медицинской помощи десяткам первых заболевших пациентов из Уханя, откуда и начал свое распространение коронавирус.

Именно Ли Вэньлян в декабре прошлого года написал в соцсети Weibo о грядущей эпидемии, он был задержан по обвинению в распространении ложной информации.

Вспышка пневмонии в Ухане (центрально-китайская провинция Хубэй) началась в конце декабря. По данным эпидемиологов, часть пациентов работали на оптовом рынке морепродуктов. Его работа была прекращена. Позже группа экспертов под руководством академика Сюй Цзяньцзяна выяснила, что причиной вспышки вирусной пневмонии стал новый вид коронавируса.

В январе стало известно, что новый тип коронавируса, который распространился по всему Китаю и вышел за пределы страны, может передаваться от человека к человеку.

По данным на 7 февраля, число жертв коронавируса выросло до 636, заражены 31 161 человек, выписаны 1540.