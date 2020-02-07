В Москве ограбили бывшего худрука Большого театра Сергея Филина

В Москве неизвестные ограбили экс-худрука Большого театра Сергея Филина, сообщают "Известия".

Инцидент произошел у Московского дворца молодежи на Комсомольском проспекте в четверг. Артист припарковал свой автомобиль Audi около здания, а вернувшись обнаружил, что у машины разбито стекло. Филин сразу вызвал полицию.

Воры похитили сумку, в которой были документы и лекарства. Общая сумма ущерба составляет более 190 тыс. руб. По заявлению артиста, после нападения в 2013 году ему приходится постоянно употреблять лекарства, стоимость которых он оценил как "очень дорогие".

17 января 2013 года на Сергея Филина было совершено нападение — ему плеснули в лицо кислотой. В марте полиция арестовала троих подозреваемых: солиста ГАБТа Павла Дмитриченко и жителей Подмосковья Юрия Заруцкого и Андрея Липатова.

Экспертиза установила у пострадавшего тяжкие телесные повреждения. В декабре Мещанский суд Москвы признал вину подсудимых по п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору") и приговорил всех троих к реальным срокам тюремного заключения.