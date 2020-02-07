В Перми закрыты 12 гостиниц, где после трагедии в "Карамели" найдены нарушения правил безопасности

В прокуратуре Прикамья озвучили итога рассмотрения мэрией представления, внесенного после трагедии в хостеле "Карамель". Найдены нарушения, закрыты 12 гостиниц, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в ночь на 20 января в подвале жилого дома произошло затопление горячей водой. Погибли пять человек, в том числе ребенок. Известно, что они пытались спастись, однако не смогли сделать это. Три человека пострадали, еще трое, в том числе два спасателя, от госпитализации отказались. Управляющий хостелом Сергей Щербаков сразу после происшествия скрылся, был объявлен в розыск, но вскоре вернулся сам, объявив о готовности сотрудничать со следствием и доказывать свою невиновность.

После того, как прокурор края организовал проверку по факту гибели посетителей хостела и другой аналогичной аварии, случившейся в доме №113 по Уральской, сотрудники надзорного ведомства изучили, как управляющие компании провели подготовку в отопительному сезону 2019-20 годов.

"Факты порывов на теплосетях говорят о некачественном исполнении обязанностей сотрудниками местных администраций Перми. Для предотвращения и исключения подобных ситуаций главе города внесено представление. От него требуется незамедлительно создать комиссионную ревизию всех вводов инженерных коммуникаций в подвалах жилых домов, сделать так, чтобы управляющие компании обеспечили отсутствие аварий во время отопительного сезона, а также привлечь виновных к ответственности", - говорилось в сообщении прокуратуры.

Для исполнения требований надзорного органа мэрия составила реестр объектов круглосуточного или временного пребывания людей, находящихся в подвалах и цокольных этажах зданий. Идет сопоставление полученного списка адресов с местами пролегания магистральных инженерных сетей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры. От гордумы потребуют выделать деньги для инвентаризации, обследования и дальнейшей постановки на учет бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры.

В рамках проверки гостиниц, расположенных в подвалах и цокольных этажах, проверено 27 таких объектов, в том числе расположенных на первых этажах зданий. Найдены нарушения требований жилищного, санитарно-эпидемиологического законодательства, противопожарного режима, антитеррористической защищенности, качества и безопасности при оказании услуг гражданам.

Например, в Ленинском районе Перми во всех четырех проверенных гостиницах найдено более 50 нарушений правил пожарной безопасности. В Свердловском районе работа четырех гостиниц из седьмом также не соответствовала требованиям безопасности. Аналогичные нарушения, в том числе антитеррористической защищенности, установлены в 12 гостиницах Мотовилихинского, Индустриального, Орджоникидзевского и Дзержинского районов столицы края.

Внесено пять представлений, в суд направлено 12 исковых заявлений, в том числе о прекращении работы с принятием обеспечительных мер. По шести искам до их рассмотрения по существу закрыты шести гостиниц, еще столько же закрыты по инициативе владельцев.