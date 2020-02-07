В Екатеринбурге создана площадка для наблюдения за китайцами, у которых может быть коронавирус

В Екатеринбурге в связи с ситуацией с китайским коронавирусом создана площадка для наблюдения за обследованными и здоровыми гражданами Китая с постоянным медицинским контролем. Об этом Накануне.RU сообщили в министерстве здравоохранения Свердловской области.

"В Свердловской области такой площадкой выбрано подразделение оздоровительного центра "Бодрость" управления зданиями администрации Екатеринбурга", - заявила главный эпидемиолог региона Галина Борисевич.

По ее словам, наблюдения и обследования будут проводиться в течение 14 дней. Как добавили в Минздраве, по данным на утро 7 февраля на Среднем Урале не зарегистрировано подтвержденных случаев заболевания, вызванного коронаровирусной инфекцией.

Напомним, на этой неделе стало известно, что в Свердловской области будут госпитализировать каждого, у кого заподозрят коронавирус.