19 Августа 2020
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наручники, суд, тюрьма (2016) | Фото:Накануне.RU

Одним из свердловчан, похитивших из банков миллионы долларов, оказался брат депутата Госдумы

Одним из задержанных членов преступной группы, обвиняемых в хищениях денег из банковских депозитариев в различных регионах страны, оказался брат депутата Госдумы РФ от Свердловской области Андрея Альшевских.

Как сообщала ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, группировка состояла из жителей Свердловской области, а роли каждого были четко распределены.

"Используя поддельные документы, злоумышленники заключали договоры аренды нескольких ячеек в кредитных организациях, а как только сотрудник банка выходил из депозитария, с помощью пластилина снимали слепки ключей, после чего изготавливали их дубликаты. Затем фигуранты проверяли индивидуальные банковские сейфы, от которых у них были копии ключей, и похищали их содержимое", - рассказывала Ирина Волк.

Конфискованные деньги(2020)|Фото: МВД РФ

Конфискованные деньги(2020)|Фото: МВД РФ

Возбуждено уголовное дело. В Москве и Екатеринбурге были задержаны трое подозреваемых, в том числе их лидер. При обысках по местам проживания изъяты 400 тыс. долларов, 110 тыс. фунтов стерлингов, 3,6 тыс. евро и более одного млн рублей. Также были найдены заготовки и слепки ключей.

Предварительная сумма ущерба превысила 2,6 млн долларов. Все задержанные заключены под стражу, сейчас проводится расследование.

Подозреваемый в краже денег(2020)|Фото: МВД РФ

Как сообщается в электронной картотеке дел Таганского районного суда Москвы, одним из арестованных обвиняемых является Владимир Альшевских. На этой неделе ему был продлен срок содержания под стражей. Известно, что мужчина является родным братом депутата Андрея Альшевских.

Сам парламентарий подтвердил СМИ, что задержанный - это его брат. По словам Альшевских, с родственником он уже давно не общается.

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Одним из свердловчан, похитивших из банков миллионы долларов, оказался брат депутата Госдумы

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Теги: Альшевских, банки, брат, арест



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Развитие сюжета:

Ранее 07.02.2020 09:09 Мск Депутат Госдумы Альшевских о задержании и аресте родного брата: "Я ошарашен"

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Ранее 31.01.2020 08:08 Мск Банда свердловчан похитила из российских банков более 2,6 млн долларов

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