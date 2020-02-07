Депутаты Госдумы возмутились ценами "Аэрофлота" и хотят сменить перевозчика

Депутаты Госдумы возмущены ценами на билеты в "Аэрофлоте". Они хотят сменить "официального парламентского перевозчика".

Вопрос обсуждался на заседании комитета ГД по контролю и регламенту, сообщает "Интерфакс". "Очевидно, надо снова ставить вопрос о смене компании, которая продает нам билеты; в "Аэрофлоте" все-таки самые дорогие билеты", - сказала на заседании депутат, член комитета Лариса Шойгу.

Она добавила, что среди депутатов много "списочников", каждый курирует по несколько регионов, и в связи с этим заранее узнать, куда именно потребуется лететь, не всегда получается.

В свою очередь член комитета Наталья Костенко поддержала коллег. Она отметила, что цены на сайте "Аэрофлота" и те, по которым покупают депутаты, существенно - процентов на 30, отличаются.