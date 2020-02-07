Подписан закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий родителей после развода обеспечить жильем детей, сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно поправкам в Семейный кодекс, родитель, проживающий после развода отдельно от ребенка, может быть привлечен судом к оплате расходов на обеспечение ребенка жильем при отсутствии у него такового.

Ранее Госдума уточнила обстоятельства, по которым родитель в разводе может быть освобожден от необходимости обеспечивать общего ребенка жильем.

До сих пор родитель мог получить освобождение в случае тяжелой болезни, увечья детей до 18 лет или нетрудоспособных детей старше 18-ти, "необходимости оплаты постороннего ухода за ними и других обстоятельств".