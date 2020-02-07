Число заразившихся коронавирусом на лайнере Diamond Princess в Японии выросло до 61

Число заразившихся коронавирусом на круизном судне Diamond Princess, что стоит недалеко от берегов Йокогамы (Япония), увеличилось до 61. Таким образом, за сутки выявлено 20 заразившихся, а изначально сообщалось о десяти пассажирах, у которых выявлен вирус 2019-nCoV, сообщает японское агентство Kyodo.

Все люди, у которых диагностировали вирус (возраст от 20 до 80 лет) будут доставлены в медучреждения Токио и ближайших префектур Сайтама, Тиба, Канагава и Сидзуока. По словам министерства здравоохранения Японии, ни у кого из инфицированных нет серьезных симптомов пневмонии.

Среди 41 человека с положительным тестом на уханьский вирус 21 японец, восемь американцев, пять австралийцев, пять канадцев и по одному гражданину Аргентины и Великобритании. Россиян среди заболевших нет, но на борту лайнера находится 24 россиянина, сообщило ранее посольство РФ в Японии.

По данным властей, один из первоначально выявленных заболевших находится в тяжелом состоянии. Якобы, он сел на лайнер уже с симптомами пневмонии.

Всего на борту Diamond Princess находится 3700 человек из 56 стран, в их число входят и члены экипажа. Японские власти настояли на том, чтобы лайнер две недели простоял на карантине у берегов Йокогамы. Судно сможет иногда причаливать к берегу, чтобы пополнить запасы продовольствия и других необходимых вещей. Пассажиры смогут сойти на берег не ранее 19 февраля.

Также сообщается, что власти Японии уже попросили круизный корабль Westerdam, побывавший в Гонконге, не заходить в японские порты на борту находится пассажир, у которого было подозрение на коронавирус, но диагноз не подтвердился.

По последним данным, число заболевших уханьским коронавирусом в материковом Китае уже превысило 31 тыс., число погибших увеличилось до 636 человек.