Рабочим "ЯмалТрансАвто" вернули долг по зарплате в 17 миллионов

В Новом Уренгое работникам компании "ЯмалТрансАвто" вернули крупный долг по зарплате, сообщили Накануне.RU в прокуратуре арктического региона.

Организация была должна подчиненным за ноябрь 2019 г. 16,9 млн руб. Прокурор газовой столицы внес руководителю компании представление, а также возбудил административное дело. Виновный оштрафован.

Итог – сотрудники получили причитающиеся им деньги. Кроме того, за задержку зарплаты они получили компенсацию.