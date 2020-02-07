19 Августа 2020
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шестой всероссийский форум рабочей молодежи, Рабочая молодежь 2018, Владимир Путин (2018) | Фото: Накануне.RU

Указом президента. Назначен новый глава четвертого следственного управления ГСУ СКР в Екатеринбурге

Указом президента России назначен новый руководитель четвертого следственного управления Главного следственного управления СКР (с дислокацией в Екатеринбурге). Как передает корреспондент Накануне.RU, соответствующий документ подписал Владимир Путин.

Как сообщается на официальном интернет-портале правовой информации, на должность назначен подполковник юстиции Виктор Обоскалов. Указ о назначении подписан 6 февраля.

Напомним, прежний глава четвертого следственного управления ГСУ СКР генерал-лейтенант юстиции Руслан Ибиев был уволен в ноябре прошлого года. Вместе с ним должностей лишились еще несколько высокопоставленных российских силовиков.

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Указом президента. Назначен новый глава четвертого следственного управления ГСУ СКР в Екатеринбурге

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Теги: СКР, Путин, назначение, Екатеринбург



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