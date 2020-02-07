"Мы для Тюмени будем больным гнойником". Курганскую область не будут объединять с богатым соседом

В последние дни провокационный Telegram-канал "Курганский Внук" распространил информацию о том, что якобы в Администрации президента вновь всерьез обсуждают вопрос присоединения Курганской области к Тюменской. Вероятно, эти слухи распускаются лишь с одной целью - "расшатать" общество и разбудить в нем негатив, чтобы наивные люди думали, что под крылом богатого нефте-газового соседа курганцам будет сытнее и спокойнее.

В группе "Новости Курганской области "ЗА УРАЛОМ" в соцсети "Вконтакте" днем 4 февраля был опубликован анонимный опрос. Пользователям был задан вопрос "Стоит ли присоединить Курганскую область к Тюменской?" с двумя вариантами ответов. Первые сутки граждане голосовали ровно, с небольшим перевесом лидировала кнопка "Нет", однако ровно в 11.00 5 февраля началась активная "накрутка" голосов. За один час "за" присоединение высказались 107 человек, "против" были всего 13. Стоит отметить, что при "живом" голосовании такого резкого подъема за тот или иной вариант ответа просто быть не может.

Именно эти сто голосов в дальнейшем повлияли на ход голосования в опросе. На 9.30 7 февраля всего проголосовали 754 человека, "за" присоединение 431 человек (более 57%), "против" - 323 человека (более 42%). Следовательно, как констатируют специалисты, кто-то повлиял на исход голосования искусственно. Видимо, кто-то хочет, чтобы общественность Зауралья думала, что большинство жителей региона хотят присоединения Кургана к Тюмени.

Разговоры об объединении двух регионов идут время от времени и в прошлый раз такой слух запущен в июне прошлого года - информацию опубликовало РБК, заявив, что Вадим Шумков - нынешний глава Зауралья (тогда еще в статусе врио - прим.) якобы предложил объединить регион с соседней Тюменской областью. Информацию эту официально опровергли - в пресс-службе Шумкова заявили, что глава не делал таких заявлений. Еще тогда стало ясно, что сторонников этой идеи ничуть не меньше, чем противников.

Первый секретарь курганского обкома КПРФ, депутат Курганской городской думы Виктор Зырянов считает, что объединение погубит зауральский регион, а Тюмень никак не выиграет.

"Моя точка зрения - как просто гражданина Курганской области, так и руководителя курганского областного отделения КПРФ, только отрицательная. Никакого присоединения быть не должно. Иначе Курганская область погибнет, потому что все федеральные структуры, все областные структуры, которые у нас есть, потеряют свой уровень и статус. Сразу увеличится количество безработных. А что станет с районами? Статус таких городов, как Катайск, Шумиха, Далматово, Куртамыш, Петухово, понизится - у них ведь сейчас и так уровень жизни невысок, а если произойдет присоединение, то они вообще станут настоящими деревнями", - сообщил Накануне.RU Зырянов.

По его словам, для Кургана присоединение к Тюмени вовсе не значит, что тюменцы будут вкладывать деньги в курганские территории. Тюменская область сегодня сама находится в сложном экономическом и финансовом положении, потому что все деньги уходят напрямую в федеральный центр, а также на Ямал и в ХМАО. "Мы для Тюмени будем больным гнойником", - считает Виктор Зырянов.

Курганский блогер и общественный деятель Андрей Вагин отметил, что Зауралье в результате возможного присоединения потеряет полномочия.

"Не вижу объективных причин для разделения, присоединения Курганской области. Если рассматривать объединение с позиции выхода из депрессивного экономического и социального состояния, то потеря регионального статуса только уменьшает ресурсы, полномочия и инструментарий", - отметил блогер.

Депутат Курганской областной думы от ЛДПР Юрий Ярушин пояснил Накануне.RU, что вопрос о присоединении Курганской области звучит постоянно, то в большей степени, то в меньшей, и именно сейчас, на фоне противостояния действующей власти региона и энергоолигархов Артема Бикова и Алексея Боброва эта тема опять раздувается.

"Про рассмотрение данного вопроса на федеральном уровне можно сказать, что если бы хотели и было в планах - давно бы сделали, но пока только на уровне очередных слухов, а проблемы в регионах есть у всех. Ещё один момент, сейчас идёт укрупнение муниципальных образований - пока только сельсоветов, хотя вот-вот могут запустить и уровень городского и районного. Так называемая "оптимизация" продолжается, и вот на этом фоне, я думаю, и будут сделаны определённые выводы, проведен анализ, изучены результаты социально-экономического развития региона и т.п.", - считает Ярушин.

По его словам, чтобы принять решение об объединении с другой областью, надо провести очень большую работу, так как это другой бюджет, другие возможности и планы.

"А мнение людей тоже забывать нельзя, и здесь обязательно надо спросить у жителей, согласны ли они, и те и другие. Мы должны понимать, что при присоединении Курган уже не будет центром субъекта, и подход будет уже другой, и без помощи федерального уровня лучше не будет, Тюмень тащить на себе Курган не станет, помогать - да, а вот сделать все в минус для Тюмени - вряд ли", - отметил парламентарий.

Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков в разговоре с Накануне.RU отметил, что вероятность объединения Курганской области с Тюменской - сюжет отнюдь не новый. Такой проект вполне укладывался бы в схему - экономически проблемная территория присоединяется к региону-локомотиву.

"Не будем забывать, однако, что население Курганской области лишь примерно в 1,8 раз меньше, чем число жителей на юге Тюменской (около 834 тыс. против примерно 1,5 млн человек соответственно - прим.). А необходимость решать застарелые социально-экономические и инфраструктурные проблемы Зауралья потребует серьезных вложений. Пока не очевидно, что Центр готов возложить на Тюменскую область такую задачу. Слухи об объединении данных регионов актуализировались после прихода в руководство Курганской области действующего губернатора Вадима Шумкова, хотя и родившегося в Зауралье, но много лет проработавшего в Тюменской области. Однако появление губернаторов-"варягов" в принципе характерно для экономически проблемных территорий, находящихся в зоне притяжения регионов-экономических тяжеловесов", - пояснил свою точку зрения Нейжмаков.

Для сравнения политолог предложил вспомнить субъекты Российской Федерации, граничащие с Московской областью.

"Среди них только Калужская и, после недавних выборов, Владимирская область оказались единственными, где на губернаторских постах местные кадры. Поэтому избрание губернатором Вадима Шумкова само по себе не является предвестием присоединения Курганской области к Тюменской. На фоне кампании по выборам в курганскую облдуму в 2020 году подобные слухи, возможно, вновь станут обсуждаться интенсивнее. Тем не менее, вероятность реализации такого сценария на практике сейчас невелика", - отметил Михаил Нейжмаков.

Как сообщил Накануне.RU собственный источник в Администрации президента, никаких разговоров об объединении Курганской и Тюменской области в Москве не ведется.

"В планах у Центра такого развития событий нет", - сказал инсайдер.