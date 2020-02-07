Лавров ответил на угрозы США ввести санкции против "Роснефти"

Москва привыкла к тому, что Вашингтон угрожает российским компаниям санкциями, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

"Я слышал очередные угрозы из Вашингтона, наказывать всех, кто так или иначе сотрудничает с Венесуэлой", - сказал министр. Лавров добавил, что Россия к этому уже привыкла, сообщает Regnum.

Ранее в Белом доме заявили, что рассматривают все возможные меры для оказания давления на законно избранного президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро.

О возможном введении санкций против госкорпорации "Роснефть" из-за торговли нефтью из Венесуэлы в США объявляли в сентябре прошлого года .

По словам спецпредставителя США по Венесуэле Эллиотт Абрамс, Вашингтон на протяжении года наблюдает растущую зависимость венесуэльских властей и нефтяной компании PDVSA от российского правительства и "Роснефти".

Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил “Роснефть” и ее руководство в покупке сырой нефти у Венесуэлы в обход американских санкций.