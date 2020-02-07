19 Августа 2020
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Происшествия За рубежом
Су-24М, аэродром Хмеймим, Латакия, Сирия (2015) | Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Гражданский Airbus сел на российской базе Хмеймим в Сирии из-за израильского обстрела

На российской авиабазе Хмеймим в Сирии совершил вынужденную посадку самолет с 172 пассажирами. Он чуть не попал под обстрел ВВС Израиля по Дамаску, сообщает "Комсомольская правда".

Российское Минобороны сообщает, что  Airbus 320 заходил на посадку в аэропорту сирийской столицы, когда израильские истребители F-16 нанесли удары восемью ракетами "воздух-земля" по пригородам Дамаска. По данным МО РФ, такая тактика становится характерной чертой израильских ВВС.

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Гражданский Airbus сел на российской базе Хмеймим в Сирии из-за израильского обстрела

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Теги: хмеймим, сирия, обстрел, израиль



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