Гражданский Airbus сел на российской базе Хмеймим в Сирии из-за израильского обстрела

На российской авиабазе Хмеймим в Сирии совершил вынужденную посадку самолет с 172 пассажирами. Он чуть не попал под обстрел ВВС Израиля по Дамаску, сообщает "Комсомольская правда".

Российское Минобороны сообщает, что Airbus 320 заходил на посадку в аэропорту сирийской столицы, когда израильские истребители F-16 нанесли удары восемью ракетами "воздух-земля" по пригородам Дамаска. По данным МО РФ, такая тактика становится характерной чертой израильских ВВС.