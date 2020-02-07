19 Августа 2020
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Общество В России В бывшем СССР
паспорт (2007) | Фото: Накануне.ru

Российское гражданство можно будет получить, не отказываясь от иностранного

Процедуру приема иностранцев в российское гражданство существенно упростят.

Получить его можно будет, не отказываясь от уже имеющегося иного гражданства. Соответствующие изменения в закон "О гражданстве РФ" готовит кабмин. Работы подходят к завершению.

В марте 2019 года была создана рабочая группа по реализации Концепции государственной миграционной политики. В нее входят представители разных ведомств и парламентарии. Перед ней стоит задача привлечь в РФ как можно больше новых граждан — от 5 млн до 10 млн. Решают ее через изменение миграционных режимов и реформирование института гражданства.

"Мы хотим в весеннюю сессию этот вопрос закрыть, чтобы все желающие могли стать гражданами России. А соответственно, Россия что будет делать? Она будет своих граждан за-щи-щать",— сказал вице-спикер нижней палаты Петр Толстой.

Депутат Константин Затулин назвал готовящееся решение "правильным, давно назревшим и соответствующим здравому смыслу". По его словам, к депутатам поступают обращения от иностранцев, которые хотели бы стать россиянами, не лишаясь гражданства государств проживания, пишет "Коммерсант".

Ожидается, проект закона будет внесен в Госдуму уже в феврале.

Как сообщалось ранее, МВД РФ планирует отменить собеседование на знание русского языка для жителей Украины и Белоруссии при получении ими российского гражданства.

Соответствующие законопроекты уже разработаны.

Кроме того, для граждан Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана предусмотрена возможность получения гражданства России после получения вида на жительство.

Сейчас для получения российского паспорта в общем порядке иностранцы должны подать заявление об отказе от имеющегося у них гражданства в уполномоченные органы другого государства. Отказ не требуется, если это предусмотрено международным договором России или если это невозможно в силу не зависящих от человека причин. Кроме того, отказ необязателен при получении гражданства РФ в упрощенном порядке, который предусмотрен, например, для тех граждан иностранных государств, у которых хотя бы один родитель имеет российское гражданство и живет в России.

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Российское гражданство можно будет получить, не отказываясь от иностранного

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Теги: гражданство, иностранцы, Россия



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