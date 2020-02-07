19 Августа 2020
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Образование Тюменская область Уральский ФО
дети, детский сад, детсадик, девочки, игра, рисунок (2019) | Фото:пресс-служба Воронежской областной думы

В Тюмени нашли небезопасный детский сад

В Тюмени прокуратура добилась устранения нарушений в частном детском саду.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре области, проверка была проведена после того, как по телевидению вышел сюжет о детском саде "Ягодки".

Как выяснилось, в дошкольном учреждении рацион детей не соответствовал примерному утвержденному меню. Также отсутствовали запасы постельного белья на каждого ребенка. Были выявлены и нарушения правил пожарной безопасности.

Прокуратура направила в Ленинский районный суд Тюмени иск о запрете эксплуатации частного детского сада до устранения выявленных нарушений.

В отношении владелицы дошкольного учреждения было заведено дело об административном правонарушении.

В ходе повторной проверки установлено, что нарушения требований санитарного законодательства и пожарной безопасности в детсаду были устранены.

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В Тюмени нашли небезопасный детский сад

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Теги: детский сад, дети, прокуратура



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