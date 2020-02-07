Дело о побоях жителя Сургута с ребенком будут расследовать в центральном аппарате СКР

В центральном аппарате СК России взято на контроль уголовное дело о побоях.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, в СМИ появилось видео, на котором зафиксирован факт причинения идущему с ребенком мужчине травм.

По данным следствия, 4 февраля в Сургуте во дворе жилого дома подозреваемый нанес удары руками и ногами потерпевшему в присутствии его 11-летнего сына. Пострадавший мужчина получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы лица.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются очевидцы произошедшего.