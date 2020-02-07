В Татарстане из-за свадьбы дочери министра культуры закрыли музей

В Казани государственную галерею современного искусства закрыли для посетителей, предположительно, из-за свадьбы дочери министра культуры Татарстана Ирады Аюповой.

По данным местного штаба блогера Навального, галерея работает с 12 часов дня до 21 часа, однако 1 февраля посетители могли попасть в неё только до 18 часов. На следующий день галерею закрыли на целый день "по техническим причинам". По данным сторонников Навального, на самом же деле в музее якобы проходила свадьба Софьи Аюповой.

При этом галерея является не частным, а государственным музеем и обслуживается за налоги россиян.

Как сообщила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, она арендовала помещение законно и у неё есть документ, подтверждающий данный факт. При этом, когда сотрудник штаба Навального позвонил в галерею и спросил, можно ли её арендовать, ему ответили, что такая услуга не предусмотрена, сообщает радио "Свобода".