Опубликован рейтинг богатейших россиян

Глава "Норникеля" Владимир Потанин возглавил список российского сегмента глобального рейтинга Forbes.

Состояние бизнесмена выросло за 6 февраля на $418 млн, до $25,1 млрд. Случилось эо благодаря росту акций компании.

Второе место рейтинга занимает глава "Лукойла" Вагит Алекперов с состоянием в $25 млрд. Тройку богатейших россиян замыкает глава "Новатэка" Леонид Михельсон ($24,9 млрд), сообщает Forbes.

Ранее в России появились два долларовых миллиардера. Основатели компании Veeam Software Ратмир Тимашев и Андрей Баронов стали долларовыми миллиардерами.

Это произошло после заключения сделки о покупке компании с американским фондом Insight Partner. Сумма сделки оценивается примерно в $5 млрд. Ожидается, что она будет закрыта в первом квартале текущего года.

Благодаря заключению сделки Тимашев и Баронов, входящие в список 200 богатейших россиян с 2017 года, становятся долларовыми миллиардерами.